Liny uit Heino leeft al 33 jaar met donorhart van een 16-jarig meisje: ‘Ben haar ouders intens dankbaar’

Heb je zin in een nieuwe uitdaging? Dat is wat haar man Coen aan haar vraagt in 1977. Liny van Olffen, nu 81 zit in haar stoel in haar appartement in Heino. Ze is een vrolijke verschijning, netjes gekapt haar, fragiel en tiptop verzorgd. Ze leeft al 33 jaar in reservetijd, heeft al 33 jaar extra energie en leven dankzij een donorhart dat ze in Canada kreeg.