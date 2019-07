Lips Plus uit Raalte volhardt in strijd tegen boetes door ‘op hol geslagen flitspaal’ langs N35

Hier was het in de afgelopen nacht het koelst: ‘slechts’ 19,8 graden

26 juli In de warmste nacht ooit, bleef het in Heino het koelst. Het weerstation van het KNMI was de enige plek in Nederland waar het afkoelde tot onder de 20 graden. In Salland werd 19,8 graden Celsius gemeten.