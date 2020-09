LIVE | Eis: 8 jaar cel voor echtgenoot Peter P. voor doden Durdana de Bruijn uit Heino op zeiljacht voor Colombiaanse kust

Ondanks overschot zet Raalte geen stop op aantal kappersza­ken in gemeente

4 september De oproep van de Algemene Nederlandse Kappersorganisatie (ANKO) aan de gemeente Raalte om een stop te zetten op het aantal kapperszaken heeft niet geholpen. Raalte ziet geen probleem in de grote hoeveelheid kapperszaken in het winkelgebied en in de wijken als thuiszaken. Met 77 kapperszaken in de gemeente is er een overaanbod van bijna 30 procent.