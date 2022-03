Livemuziek keert terug in Heino met Back to the Who

Back To The Who speelt de muziek van wat begin jaren 70 bekend stond als ‘de luidste band ter wereld’: The Who. De tributeband speelt hits als Pinball Wizard, Won't Get Fooled Again, My Generation en I Can’t Explain. De band telt vier leden die ‘het onderste uit de kan halen’. Het optreden in De Maalderij aan Canadastraat 6 begint om 20.30 uur, toegang kost 10 euro. Kaarten zijn vooralsnog alleen online te koop.