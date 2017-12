Een rondweg om Mariënheem lijkt plotsklaps heel kansrijk. De vier coalitiepartijen in Overijssel gaan daar de komende twee maanden gezamenlijk voor lobbyen. De lijntjes zijn kort, want VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben hun krachten ook gebundeld in de landsregering.

Voor de aanleg van een rondweg om Mariënheem, inclusief tunnel onder de spoorlijn door, moet de rijksoverheid circa 15 miljoen tot 20 miljoen euro beschikbaar stellen. Die boodschap brengen de vier coalitiepartijen in Overijssel over aan hun partijgenoten in kabinet en parlement.

Zij verwachten in Den Haag een gewillig oor te vinden om eindelijk een oplossing te vinden voor 'het meest schrijnende knelpunt op de N35'. ,,Ons doel is dat er nog binnen deze regeerperiode afspraken gemaakt worden'', stelt Bart van Moorsel, die namens het CDA in Provinciale Staten van Overijssel zetelt.

Marsroute

Het is volgens de provinciale woordvoerders infrastructuur van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie de bedoeling dat er voorlopig een tweebaansweg ten zuiden van Mariënheem komt. Deze moet in de toekomst worden uitgebreid tot een dubbele tweebaansweg, de zogenoemde Marsroute. Aan de zuidkant zou er een tunnel moeten komen onder de spoorlijn door. De laatste gelijkvloerse spoorwegovergang op de N35 komt dan te vervallen (tussen Mariënheem en Haarle).

Het kwartet speelt met zijn lobby in op het voornemen van het kabinet om verkeersveiligheid op N-wegen te bevorderen. Mariënheem is volgens hen het grootste knelpunt, want de N35 voert dwars door het dorp. ,,Het kan niet zo zijn dat een rijksweg door een gemeenschap snijdt'', stelt Gerrit van Hofwegen, lid van Provinciale Staten namens D66. ,,Daar moet snel iets aan gedaan worden.''

Beurt

De Overijsselse coalitiegenoten vinden ook dat het de beurt is aan de rijksoverheid om substantieel bij te dragen voor een veiliger N35, want de provincie heeft vele miljoenen in de rijksweg geïnvesteerd. ,,Het rijk is het aan ons verplicht om die 15 tot 20 miljoen euro op tafel te leggen'', meldt Van Hofwegen. ,,Voor het rijk zijn dat peanuts.''

De woordvoerders zitten in de startblokken om de geesten in Den Haag rijp te maken. Zo wil Regien Courtz (VVD) in gesprek met haar partijgenote Cora van Nieuwenhuizen, de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Ook worden parlementariërs uit Overijssel, die zelf geregeld over de N35 gaan, warm gemaakt voor de lobby. Courtz heeft op het partijcongres al een lijntje uitgelegd naar Malik Azmani, Tweede Kamerlid uit Dalfsen. Van Moorsel doet een beroep op Dalfsenaar Maurits von Martels, die namens het CDA landelijk woordvoerder op het gebied van infrastructuur is.