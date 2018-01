Lokaal Alternatief in Heino zamelt handtekeningen in voor zebrapaden

Klap

De reactie van het college van burgemeester en wethouders is bij Lokaal Alternatief in het verkeerde keelgat geschoten. ,,In plaats van dat het college vraagt 'Wat kunnen we voor je betekenen?', neemt het een houding aan van: 'Zebra's, dat gaat zomaar niet'. Dit is een klap in het gezicht van onder anderen bewoners van de Kloostermanshof. Zij zien zebra's als een oplossing voor het gevaarlijke oversteken.''