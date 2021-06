Lokaal Alternatief: ‘Vind juridisch geitenpaadje om Heinoërs voorrang te geven bij verkoop Molenwijk’

UPDATE Testevene­ment in Raalte: handbalwed­strijd PCA Kwiek mét toeschou­wers in sporthal Tijenraan

17 mei Er komt een testevenement in Raalte. Stichting International Topsport Events Twente (ITET) organiseert in samenwerking met Sportinnovator in Sporthal Tijenraan een handbaleredivisiewedstrijd van PCA Kwiek mét supporters. Bij het testevenement mogen zaterdagavond 29 mei 130 toeschouwers naar binnen om de handbaldames van Kwiek aan te moedigen. ,,Live handbal kijken is toch vele malen mooier dan op zo’n schermpje.’’