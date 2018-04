Luisterplekken bevrijdingsroute in Salland en Twente verbonden door auto- en fietsroutes

De auto- en fietsroutes zijn ontwikkeld door Marketing Oost in opdracht van de projectgroep Liberation Route Salland en Twente. Doel is meer aandacht te geven aan de Liberation Route in deze regio's. In 2015 zijn op zeven locaties in Salland en West-Twente luisterplekken gemaakt waar de oorlog en bevrijding met ontroerende en indrukwekkende persoonlijke verhalen dichtbij de mensen gebracht wordt. De luisterplekken zijn te vinden in Deventer, Raalte, Twenterand, Olst-Wijhe, Wierden, Hellendoorn en Rijssen-Holten.

De luisterverhalen vertellen in drie minuten op een laagdrempelige manier over grote en kleine gebeurtenissen die tijdens de bevrijding plaats hebben gevonden op die plek. De teksten kunnen beluisterd worden via de website www.liberationroute.nl of door te bellen naar 0900-5423728 (1 euro per gesprek).

De nieuwe routes leiden niet alleen langs de luisterplekken, maar ook langs andere herdenkingsmonumenten, oorlogsbegraafplaatsen, historische locaties en musea. Deze zijn gebundeld in een boekje.

Het routeboekje is voorzien van de verhalen van de luisterplekken en andere indrukwekkende persoonlijke verhalen rondom de bevrijding van Salland en Twente. Het boekje wordt zaterdag 7 april gepresenteerd. Minister van Defensie Ank Bijleveld, neemt het routeboek in ontvangst tijdens de officiële presentatie in Holten.