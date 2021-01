Lukt het muzikant Erwin Nyhoff uit Heeten om koe Emma in slaap te spelen?

Van schraal bier naar geur van grote verbouwing: De Leeren Lampe in Raalte wil meer zijn dan uitgaans­plek

22 januari Bij binnenkomst ruik je die specifieke ‘verbouwingsgeur’. Er is bedrijvigheid in De Leeren Lampe in Raalte. Een laagje stof hier, getrokken tegels daar, en als blikvanger: een compleet nieuwe vloer in de zaal. ‘De Lampe’ wil klaar zijn voor een wereld zonder corona. Met meerdere verbouwingen in het pand en een nieuw gedachtegoed moeten meerdere doelgroepen richting de Almelosestraat komen.