Lunsink ontsteekt Heino's paasvuur

Raalte bestrijdt dat Tijenraan te vroeg is geopend

30 maart De problemen waarmee het sportcentrum Tijenraan in Raalte medio februari te kampen kreeg, hebben niets te maken met de vraag of het gebouw te vroeg geopend is. Voor Raalte was er geen noodzaak om de ingebruikname van het complex uit te stellen. Dat antwoorden B en W op vragen van de VVD-fractie in de gemeenteraad.