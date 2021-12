Luttenberg heeft weer eigen site: HierinLuttenberg. Stichting HierinSalland helpt met opzetten

Aanrijding tussen auto en fietser in Raalte, vrouw gewond

Bij een aanrijding tussen een auto en een fietser vanmiddag in Raalte is een persoon gewond geraakt. Het gaat om de fietser. Hoe het precies met de vrouw gaat, is nog onbekend. Ze was bij bewustzijn. Ze is met de ambulance meegenomen naar het Deventer Ziekenhuis.

