Luttenberg schrijft massaal geschiedenis in jubileumjaar

In 1318 werd Luttenberg voor het eerst in de papieren genoemd. Zeven eeuwen later schrijft het Sallandse dorp opnieuw geschiedenis. 2018 gaat de boeken in als een groots feestjaar, waarin het kleine Luttenberg op imponerende wijze het 700-jarig bestaan vierde.

,,We krijgen complimenten van buurtdorpen. Ze zijn jaloers dat we hier zoveel doen en dat het ook allemaal lukt. Dat maakt ons nog trotser dan we al waren”, vertelt Jenneke van Doesburg, voorzitter van de stichting Luttenberg 700 jaar. Samen met Henk Holtmaat, Arend-Jan Koning, Renate Grefelman en Leo Kleine Toereers vormt zij het hoofdbestuur van de stichting.

,,Het was fantastisch”, vat Holtmaat het bondig samen. ,,Het ene hoogtepunt na het andere.” Van Doesburg vertelt dat de voorbereidingen ruim twee jaar in beslag namen. ,,Het jaar zelf is voorbij gevlogen. De saamhorigheid en het noaberschap zijn gegroeid. Niet alleen de ‘vaste’ vrijwilligers stonden op, maar ook zij die vaak in de luwte blijven. Mensen ontdekten hoe leuk het is om samen iets te bereiken.”

Revue

Holtmaat: ,,De revue is daar een mooi voorbeeld van. We begonnen er anderhalf jaar van tevoren met twintig man aan. Dat groeide uit tot een club van 140 mensen.” Vier keer werd de revue opgevoerd, in totaal 2500 mensen aanschouwden het. ,,Toen de laatste voorstelling erop zat, volgde een enorme ontlading.”

Ook het middeleeuws festijn stak erbovenuit. ,,Bijna heel Luttenberg deed daaraan mee. Dat zorgde voor een bijzondere sfeer”, herinnert Koning zich. ,,Ook dat evenement is gaandeweg ontstaan. Luttenberg heeft geen historische kern, maar wel een berg en prachtige natuur. De handelsroute die in 1318 werd beschreven namen we als uitgangspunt.”

Goudhaentje

Met weemoed, maar ook enigszins opgelucht dat de drukte achter de rug is, kijkt de organisatie terug op het feestjaar. ,,Voldoening overheerst. Alles is boven verwachting verlopen. Er zijn dingen georganiseerd en gebeurd die we vooraf niet hadden bedacht. We hebben zoveel mensen in beweging gekregen.”

Dat laatste is ook de gemeente Raalte niet ontgaan. Luttenberg 700 jaar is genomineerd voor het Goudhaentje, een prijs van de gemeente voor inwonersparticipatie. ,,Eerlijk gezegd is dat ook wel terecht. We voldoen aan alle voorwaarden. De nominatie is een grote eer, maar nu we zover zijn, willen we die prijs ook winnen.”

De uitreiking is komende donderdag op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Raalte in het Hoftheater. ,,Daar mochten we afgelopen januari ons feestjaar openen. ‘Mien Luttenberg, ik goa hier nooit meer vot’ zongen we. Een lied uit de revue waarvan de tekst bij velen in het hart zit. Dat we straks opnieuw in het Hoftheater staan, maakt de cirkel mooi rond.”

Uitkijktoren