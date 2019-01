Luttenberg smacht naar nieuwbouw van betaalbare woningen

Dassen en roofvogels belemmeren nog bouw van uitkijkto­ren Luttenberg

7:27 Het benodigde bedrag van 100.000 euro voor een uitkijktoren op de Luttenberg is nagenoeg binnen. Alleen een dassenburcht en roofvogels staan de bouw van de toeristische attractie nog in de weg. Want provincie Overijssel en gemeente Raalte steken hun duim pas omhoog mits duidelijk is dat flora en fauna er geen hinder van ondervinden.