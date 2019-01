Luttenbergers onderhouden liefdevol schoonheden van Sallands landschap

Vanuit de ruimte meten satellieten de oppervlakte van elke boerenkavel in Salland. Gemak dient de mens, maar werkt ook onrecht in de hand. Want de grond onder de bladeren van geboomte blijft vanuit het heelal onzichtbaar en telt dus niet mee in de becijfering van fosfaatrechten. Ergo: een boer heeft er in economische zin belang bij om bomen te laten verkommeren, want dan komt grond aan het licht die eerder verborgen bleef. De stichting Groen Luttenberg blijft desondanks tegen de gangbare stroom in roeien. ,,Onderaan de streep geeft voor ons de liefde voor het landschap de doorslag.’’