Luttenbergse boeren doen het anders: een boerenkalender zonder pikante foto's

,,Nah, liever niet'', luidde de eerste reactie. Toch heeft de Stichting School- en Volksfeest twaalf boeren uit Luttenberg zo ver gekregen om te poseren voor een eigen boerenkalender. En dan niet zomaar een plaatje in de wei, stal of op de trekker. Dit keer mochten de boeren zelf iets kiezen.

Het resultaat is een dikke glossy kalender die in elk toilet moet hangen, vinden de bedenkers. ,,Het idee is ontstaan na een vergadering voor het komend Luttenbergse feest. Met de nodige biertjes uiteraard'', zegt Ruud Alferink. ,,Dan borrelen de beste ingevingen op.''

Positief

Alferink is één van de initiatiefnemers van de boerenkalender. Om de boeren eens in een positief daglicht te stellen. ,,Ze krijgen genoeg narigheid over zich heen, doen niks meer goed. En dat is natuurlijk niet zo. Ze werken keihard. Daarnaast zijn er veel agrariërs die naast hun boerenbedrijf ook nog eens een leuk hobby hebben of vrijwilligerswerk doen. Zo zijn er meerdere brandweermannen onder de boeren. Ja, en die staan er zeker op'', verklapt het bestuurslid. ,,Maar niet in pikante versie. Ook niet schaars gekleed.''

Hè, dat is nou jammer denkt misschien menig lezer. Hoe poseren ze dan wel? ,,We hebben bedacht dat de boeren hun outfit en pose mogen kiezen die bij hun hobby of vrijwilligerswerk past. 'Laat maar zien wat je doet', hebben we gezegd.''

Het kostte het zeskoppige bestuur nog wel enig overredingskracht voordat de Luttenbergse modellen overstag gingen. ,,Je weet hoe boeren kunnen zijn. Vooral niet op de voorgrond, laat staan op een kalender. 'Nah, liever niet', kregen we vele malen te horen.''

Opa

Zoals de 84-jarige melkveehouder Gerrit Reimert. Die door zijn zoon Ludo (53) en kleinzoon Mauro (19) is overgehaald. ,,Wij wilden wel'', vertelt Ludo. ,,Maar we vonden dat opa er ook op moest. Drie generaties, dat is toch leuk? Maar hij zei 'Mut dat noe?'. Toen hij hoorde dat onze nicht, die professioneel fotograaf is, de shoot zou doen klonk dat vertrouwd en wilde hij wel. Opa biljart graag dus heeft een keu vast. Ik speel trompet en mijn zoon zit boven op de koe met keepershandschoenen aan.''