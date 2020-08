Man (21) uit Heeten overleden na zwaar ongeluk in Lettele: ‘Heel tragisch’

Vorige week donderdag ging het rond 11.00 uur mis op de Spanjaardsdijk in het buitengebied van Lettele. De automobilist kwam met zijn auto tegen een boom terecht en belandde daarna in de sloot. De bestuurder raakte bekneld en moest door de brandweer uit de auto worden gehaald.

Hij is daarna zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis en later aan zijn verwondingen overleden. ,,Wat we nu weten is dat het gaat om een heel tragisch ongeluk, waarbij geen aanwijzingen zijn voor strafbare feiten", zegt politiewoordvoerder Marloes Ballast.

Witte vrachtwagen

Toch is het onderzoek naar het ongeluk nog niet helemaal afgerond. ,,We zijn nog bezig het verhaal compleet te krijgen", zegt Ballast. Daarom is de politie op zoek naar de bestuurder van een witte vrachtwagen. Die zou even daarvoor in de buurt hebben gereden van de plek waar het ongeluk later plaatsvond.