Man rijdt met flinke slok op tegen boom in Luttenberg, in de rechtbank volgt een triest verhaal

Geen oordeel rechter over blokkade boeren in Raalte, boeren mogen blijven proteste­ren

De rechtbank in Zwolle doet geen uitspraak in het kort geding tussen regionale boeren en de gemeente Raalte over de blokkade van de distributiecentra van Jumbo. Beide partijen vinden dat niet meer nodig nu ze een regeling hebben getroffen.

15 juli