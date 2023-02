Man van 23 vrijgelaten in onderzoek rond drugslab Heino, maar hij blijft verdachte

Een man uit de gemeente Raalte is vrijgelaten in het onderzoek rond het drugslab in Heino. Afgelopen maandag deed de politie een inval bij Handels Huis Heino, waar een drugslab werd aangetroffen. De man van 23 jaar blijft wel verdachte in het onderzoek, bevestigt de politie. Ondertussen blijven veel vragen open over het aangetroffen drugslab.

Op bedrijventerrein Blankenvoort in Heino werd maandag een drugslab opgerold. De politie viel met verschillende eenheden binnen bij Handels Hal Heino. Dat bedrijf handelt in tweedehands spullen en koopt ijzer en metaal in. Dinsdag bevestigde de politie dat er materiaal is aangetroffen om (hard)drugs te produceren. Ook werd bij de inval een 23-jarige man uit de gemeente Raalte aangehouden.

Ontmanteling drugslab

Van ’s ochtends vroeg tot diep in de nacht was de politie maandag met onder meer SEON (ondersteuning bij de ontmanteling van drugslabs) bezig met het leeghalen van het pand. Werknemers van omliggende bedrijven zagen de inval maandag voor hun neus gebeuren.

Enkele dagen later laat de politie na vragen van de Stentor weten dat de 23-jarige verdachte inmiddels is vrijgelaten. ,,De verdachte is inmiddels in vrijheid gesteld, maar blijft wel verdachte in het onderzoek”, zegt politiewoordvoerder Jennifer Schoorlemmer.

Terughoudenheid weegt zwaar

Sinds maandag gonst het van de geruchten over wat er achter de deuren van Handels Huis Heino plaatsvond. Vorige week zaterdag was er volgens bronnen nog een open huis bij het bedrijf dat handelt in tweedehands goederen. Inmiddels is het pand afgesloten en verzegeld door de politie. De politie laat nog altijd weinig los over de inval en het onderzoek dat loopt.

,,Het onderzoek is nog in volle gang, dus we zijn nog steeds terughoudend met details. Op veel vragen kan ik niet ingaan. Het belang van terughoudendheid weegt voor sommige zaken zwaarder dan bij andere zaken”, legt de politiewoordvoerder uit. ,,In het pand is een zoeking geweest vanwege een lopend onderzoek. Er zijn aanwijzingen gevonden voor de productie en het bezit van verdovende middelen. Meer dan dit kan ik niet extra duiden.”

