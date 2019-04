Manege De Luttenberg maakt zich klaar voor toekomst: 6 ton voor nieuw dak

Willem de Just uit Raalte vereerd na lintje van burgemees­ter

7 april Willem de Just uit Raalte is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij ontving de koninklijke onderscheiding zondag tijdens een bijzondere kerkdienst in de Dorpskerk in Olst. De dienst stond in het teken van de vijfenveertig jaar dat hij vrijwillig organist is van de Protestantse Gemeente Olst.