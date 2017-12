Mannelijke huisartsen worden schaars in Raalte

Sallandse Ruiterdagen houdt vast aan traditie

19:49 Voor de 36ste keer worden de Sallandse Ruiterdagen gehouden in Manege Bartels in Mariënheem. Leonie Bosch van de organisatie blikt tevreden terug. ,,De afgelopen dagen zijn goed verlopen. We hebben nul klachten gehad van de deelnemers, en er is geen ambulance aan te pas gekomen. Daarnaast hebben we een strak schema; voor elke combinatie hebben we anderhalve minuut. Dat hebben we goed volgehouden, zodat iedereen op tijd kon starten.'' Zaterdag was de laatste dag voor de paarden, hierna volgen de pony's nog.