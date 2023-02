Mannenkoren in Raalte fuseren en gaan verder onder de naam Sallands Mannenkoor

Met pijn in het hart verkoopt Leon zijn horecapand BijRipper­da: ‘Hard gelag voor Den Nul’

Na vijf generaties komt er een einde aan BijRipperda in Den Nul, in het karakteristieke (horeca)pand pal grenzend aan de Rijksstraatweg. Leon Ripperda is er ondersteboven van, maar weet: een andere keuze had hij niet.