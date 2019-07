Marcel Strijtveen hét visitekaartje van Stöppelhaene

Opluchting op basis­school Mariënheem: schoolzone moet ongelukken met sluipver­keer voorkomen

19 juli Ouders kunnen hun kinderen vanaf dit najaar met een veiliger gevoel naar basisschool St. Antonius in Mariënheem brengen of laten gaan. De gemeente richt op verzoek van de school dit najaar een schoolzone op de parallelweg in.