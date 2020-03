Margreeth uit Raalte laat met deze populaire Facebook-groep de mooiste kant van social media zien

Lancaster-crash in Mariënheem blijft groot mysterie, Defensie vindt niets in de grond

8:38 Hoewel iedereen ervan uit ging dat in Mariënheem een vliegtuigwrak en twee stoffelijke overschotten onder een weiland lagen, komt Defensie tot een andere conclusie. Na twee bodemonderzoeken stopt Defensie, omdat er niets in de grond zit. Een hard gelag voor alle betrokkenen, want de Lancaster-crash had de potentie om in het nationaal programma berging vliegtuigwrakken opgenomen te worden.