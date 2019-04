Mariënheem bouwt aan paasbult

Raalte bindt met bloemen­meng­sel strijd aan met jeukrups

6:00 De eikenprocessierups krijgt in Raalte minder gemakkelijk een poot aan de grond. Nog meer dan voorheen zet de gemeente in op een preventieve aanpak. Nieuwe ‘wapens‘ in de strijd tegen de jeukrups zijn nestkastjes en bloemenmengsels.