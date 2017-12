Hetty Groote Schaarsberg, directeur van de Antoniusschool in Mariënheem, reageert opgetogen op het nieuws. Want angst voor het drukke verkeer op de N35 is diep geworteld in de dorpsgemeenschap. ,,De aanleg van bajonetkruisingen is voorlopig de beste oplossing'', stelt zij. ,,Ik word ook blij van de extra maatregelen tegen sluipverkeer op de parallelweg voor de school. Maar wij dragen onze leerlingen nog steeds op om gebruik te blijven maken van de tunnel onder de N35 door.''

Verzet

Complimenten

Toch deelt Tomson vooral complimenten uit aan de bestuurders van Rijkswaterstaat, provincie Overijssel en de gemeentes Raalte, Hellendoorn en Dalfsen. Na een jaar van soebatten over de N35 kostte het hen woensdagochtend slechts anderhalf uur praten op het provinciehuis in Zwolle om alle neuzen dezelfde kant uit te krijgen. ,,We hebben elkaar recht in de ogen gekeken, want het gaat om veel geld'', sprak de Raalter wethouder Wout Wagenmans. ,,Maar al snel konden we de goede besluiten nemen. De mensen in Mariënheem en Haarle gaan met een prettig gevoel de kerst tegemoet.''