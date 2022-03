Marjo uit Heino zet kinderen aan het tekenen met haar eerste prentenboek: ‘Aandacht voor emoties’

Zwemmen voor mensen met Parkinson in Raalte bij Sportcen­trum Tijenraan

In zwembad Tijenraan in Raalte start op dinsdag 29 maart een nieuwe zwemactiviteit: Zwemmen met Parkinson. De groepsles is bedoeld voor zowel mensen die in de beginfase van Parkinson zitten als voor mensen bij wie de aandoening zich al verder ontwikkeld heeft.

21 maart