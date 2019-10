Marlou (20) en Daphne (21) uit Raalte willen barrière doorbreken met eigen kledingmerk

5 jaar na het huwelijk van sport & cultuur in Nieuw Heeten: Een romanti­sche verbinte­nis of een verstands­hu­we­lijk?

13 oktober De multifunctionele accommodatie De Belte in Nieuw Heeten bestaat vijf jaar. Jonkheer Sport en Vrouwe Cultuur werden door toenmalig burgemeester Piet Zoon van Raalte symbolisch in de echt verbonden op 10 oktober 2014. Hoe is het nu, na vijf jaar huwelijk, met de liefde, het huis en de hypotheek? Is er ruis in de relatie, hoe ziet de toekomst eruit en is het eerste lustrum aanleiding voor een feestje?