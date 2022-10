Martin Dijkman uit Luttenberg mag zich opnieuw de beste klompenmaker van Nederland noemen

Attractie­be­drijf Tom en Monique trekt van Heino naar Raalte: ‘Klussen zijn sinds het voorjaar verdubbeld’

Van medewerker tot eigenaar die een nieuw pand van liefst 1500 vierkante meter gaat bouwen. Tom van Vilsteren nam in 2018 Hollewand Evenementenverhuur uit Heino over. Vijf jaar later verhuist hij het bedrijf samen met zijn partner Monique Voorhorst, naar een spiksplinternieuw pand in Raalte. ,,We kunnen eindelijk op de fiets naar het werk.’’

5 oktober