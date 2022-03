Martin ziet energienota oplopen naar 100.000 euro per maand: ‘Maar ik betaal niks’

Nepagenten stelen tienduizen­den euro's cash geld van automobi­lis­ten in Raalte en Asperen

Twee mannen deden zich dinsdag in Raalte voor als nepagenten in een zwarte Seat Leon. Ze zetten een auto aan de kant, controleerden de inzittenden en gingen er met hun geld vandoor. Dat trucje werd een dag eerder uitgevoerd in het Gelderse Asperen. In totaal zijn tienduizenden euro's gestolen.

24 februari