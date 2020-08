Mathijs (25) uit Heeten die 86-jarige fietser doodreed is vergeven door familie: ‘We zijn niet boos’

video Taakstraf voor meenemen van nepwapen naar discotheek De Leeren Lampe in Raalte

6 augustus Het was een heftig tafereel voor De Leeren Lampe in Raalte tijdens carnaval: de arrestatie van drie jongemannen voor de discotheek verspreidden zich dan ook snel over internet. De uit Syrië gevluchte jongens uit Raalte kregen vandaag bij de rechtbank in Zwolle een taakstraf voor het bezit van een (nep-)wapen.