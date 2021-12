Medewerkers sociale werkvoorziening Raalte op voet van oorlog met nieuw bestuur: ‘We zijn ten einde raad’

De Productie valt onder de verantwoordelijkheid van Stichting Werk Raalte (SWR). Deze stichting is opgezet door de gemeente Raalte, die enig aandeelhouder is. De Raalter sociale werkvoorziening ontvangt jaarlijks miljoenen voor de uitvoering van haar taken (zie kader).

Sinds 2016 is De Productie in bedrijf. Tot tevredenheid van de vaste medewerkers van de sociale werkvoorziening. Tenminste, zo is te lezen in een zeer uitgebreide brief die de medewerkers hebben gestuurd aan de gemeenteraad van Raalte. Die brief mag gerust een noodkreet genoemd worden. De onrust heeft twee belangrijke pijlers: een koerswijziging en een directeurswissel.

Koerswijziging

Het gemor bij De Productie begint na een onderzoek naar de manier waarop SWR moet worden aangestuurd, om het sociale werkbedrijf ‘door te ontwikkelen’. Hieruit komt naar voren dat het sociale werkbedrijf van de gemeente Raalte grondig op de schop moet.

In het rapport van onderzoeksbureau Nautus wordt geadviseerd om de onderdelen Detacheringen en Groen van De Productie onder te brengen bij de gemeente en de ‘beschutte locatie’ volledig op te heffen. De zogenaamde ‘beschutte locatie’ is bedoeld voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. Mensen die alleen kunnen werken in een ‘beschutte’ omgeving, onder aangepaste omstandigheden.

Quote We hebben toen toen afstand genomen van het onderzoek. We voelden ons totaal niet serieus genomen. Medewerkers De Productie

Aan de gemeenteraad schrijven de medewerkers: ,,We wisten niet wat we lazen! Leo en ik (Tieme Mennink) werden ook nog geïnterviewd door Nautus, en zagen helemaal niks terug van onze mening. De ondernemingsraad (OR) had exact dezelfde ervaring. Zowel Leo en ik, als de OR, hebben toen afstand genomen van het onderzoek. We voelden ons totaal niet serieus genomen.’’