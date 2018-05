Meedoen aan autorodeo Luttenberg

Humorvolle Luttenber­ger huisarts Theo Ibes schuwde kritiek niet

30 april De naam van Theo Ibes, de voormalige huisarts in Luttenberg, is onlosmakelijk verbonden met zijn pleidooi voor condoomautomaten langs de openbare weg. Hij verwierf er aandacht mee in de landelijke media. Afgelopen zaterdag is hij op 86-jarige leeftijd overleden.