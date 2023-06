Meer dan vierhonderd scholieren in Raalte wachten op uitslag eindexamen

Raalte wil best meedenken, maar hondenbaas­jes moeten zelf met plan voor losloopge­bied komen

Of er losloopgebieden voor honden in Raalte komen is niet zeker. Maar als inwoners willen dat er eentje komt, moeten ze zelf met een plan komen. Dat laat de gemeente weten nadat BurgerBelangen vragen stelde over de (on)mogelijkheden. Plannenmakers moeten zelf met bij de gemeente aankloppen en zorgen dat ze een sluitende financiering hebben voor een losloopgebied.