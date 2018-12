Meer mensen mogen meedoen in de gemeente Raalte

Er is een regeling voor volwassenen en een regeling voor kinderen tot 18 jaar. ,,We vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen’’, stelt wethouder Gerria Toeter. ,,Ook mensen met een laag inkomen of problematische schulden. Daarom hebben we deze regeling voor meer mensen toegankelijk gemaakt.”

Meetellen

Voor gezinnen met een laag inkomen is het lidmaatschap van een sportclub of culturele vereniging, evenals een extra activiteit op school zoals een schoolreisje of kamp vaak te duur. Onder het motto ‘nu meedoen, is later meetellen’ kunnen kinderen tot 18 jaar uit een gezin met een inkomen tot 120 procent van de bijstandsnorm via Leergeld Salland in aanmerking komen voor een bijdrage.