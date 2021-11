Meer pleeggezinnen nodig, ook in Raalte: ‘Voorkomen dat kinderen naar grote instelling moeten’

Komende week is het Week van de Pleegzorg. Toeter hoopt dat een week met extra aandacht voor pleegzorg het laatste zetje is voor mensen die overwegen om pleegkinderen in hun huis op te nemen. ,,We horen dat mensen er over nadenken. Die mensen hopen we te bereiken in deze week. Het beeld is vaak dat een pleegkind dag en nacht in huis opgenomen moet worden, maar er zijn verschillende vormen van pleegzorg.’’