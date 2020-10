Meer reuring in Hoogerheyne: ouderen van dagbesteding ZGR Raalte verkassen naar sporthal

VIDEO Opluchting bij jubileume­di­tie motorrace op legendari­sche Luttenberg­ring: 'Had geen twee weken later moeten zijn’

26 september Vijftig jaar na de eerste race op de Luttenbergring klonk zaterdag weer het geluid van racende motoren rond het Sallandse dorp. Het zijn niet meer de wereldtoppers die over het stratencircuit bij Luttenberg razen, maar voor liefhebbers van gemotoriseerde tweewielers was het toch volop genieten. Dat het überhaupt door kon gaan, was al een overwinning voor de organisatie.