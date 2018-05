Meerdere gegadigden voor bouw zonneparken in Raalte

Belletje

Meetlat

Los daarvan kan Niens op dit moment überhaupt niet aangeven wat er mogelijk is. De gemeente is namelijk nog bezig met de vraag wat ze met zonneparken aan wil. Thema's die daarbij aan de orde komen zijn onder meer inpassing in het landschap, de oppervlakte en de betrokkenheid van omwonenden. Pas als de gemeenteraad daar uitspraken over heeft gedaan, kunnen concrete verzoeken langs de meetlat worden gelegd. Niens kan nog niet zeggen wanneer dat beleid er is.