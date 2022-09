Meerdere ramen van woningen en auto’s beschadigd in Raalte: ‘Dat is een kogelgaatje van een luchtbuks’

Het gaat om woningen en auto’s in de Brugstraat, Enkstraat, Westdorplaan en Wilhelminastraat. De straten liggen vlakbij het centrum van Raalte. De woningen en auto's zouden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten zijn met een luchtbuks. In de ramen en ruiten zitten gaatjes. Zo meldt politie Raalte op social media.

Autoruit aan diggelen

Zo ook bij Charlotte Zetzema die in de Brugstraat woont. Het was haar dochter die het gaatje in het raam van de woning ontdekte. ,,Ik dacht eerst dat het steenslag was, omdat ze verderop in de straat aan het verbouwen zijn’’, vertelt Zetzema. ,,Ik werk in een schildersbedrijf en had een foto gemaakt van het gaatje. Die heb ik aan de glaszetter laten zien en hij zei meteen ‘maar dat is geen steenslag, dat is een kogelgaatje van een luchtbuks.’’