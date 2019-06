Meiden van D-Radiation uit Raalte stralen na binnenslepen Nederlandse titel streetdance/hiphop

videoZe dansen nog geen jaar echt serieus samen. Toch werden de dertien meiden van D-Radiation uit de gemeente Raalte dit weekeinde gekroond tot Nederlands kampioen streetdance/hiphop in de leeftijdscategorie 14-17 jaar. Ilse Reinink van dansschool Urban4You kan bijna niet geloven dat de eerste nationale titel een feit is. Een ding weet ze zeker: deze titel smaakt naar meer.

De kiem voor het succes werd twee jaar geleden gelegd, toen de twintigjarige Reinink werd gevraagd een dansgroep in Raalte te leiden. Destijds studeerde ze nog aan de dansacademie van Lucia Marthas in Groningen en bleef het bij een uurtje dansen per week. Eenmaal afgestudeerd gaven de meiden aan best wat serieuzer te willen trainen. Dat was niet aan dovemansoren gericht, dus sinds september werken ze zich drie uur per week in het zweet. Met succes.

Inspanningen

Geluk of toeval? Daar wil Reinink niets van weten. ,,Ik had niet verwacht dat we zouden winnen, maar ik heb de lat wel hoog liggen. Vergeet niet dat ik hier voor heb gestudeerd.” Toen dit weekeinde bekend werd gemaakt dat D-Radiation had gewonnen, werd er best een traantje gelaten. ,,Dat was het moment waarop iedereen zich realiseerde dat alle inspanningen echt de moeite waard waren geweest. Ook als we voor de zoveelste keer weer iets gingen doen. Dat was het allemaal waard.” Voor zichzelf is het de bevestiging dat ze met haar dansschool op de goede weg is. Ook wel fijn, erkent ze, als je net voor jezelf bent begonnen.

Volledig scherm D-Radiation uit Raalte heeft dit weekend onder leiding van Ilse Reinink de titel in de wacht gesleept tijdens het Soneo NK in de categorie streetdance/hiphop (14-17 jaar) © Henry Santing

Kampioenschappen

Dit jaar won D-Radiation op het NK van Soneo. Net als bij bijvoorbeeld boksen en darts zijn er in de danswereld meerdere organisaties die een NK organiseren. Voor volgend jaar richt Reinink met D-Radiation de pijlen ook op het NK Udo. ,,Dat is wat internationaler georiënteerd.” Waarmee ze niet wil zeggen dat ze de Soneo-titel niet gaat verdedigen. ,,We gaan zeker meedoen aan een voorronde voor Soneo, maar het afgelopen eerste jaar heb ik bewust gekozen voor slechts één kampioenschap, omdat we nog maar net bezig zijn.”

Televisie

Hoe ver de ambities daarna reiken, weet de danslerares nog niet. Ergens in haar achterhoofd speelt de gedachte om mee te doen aan een (dance-)talentenjacht op televisie, maar ze vindt het nu nog wat te vroeg daarvoor. Qua niveau, maar ook omdat ze haar meiden een beetje in bescherming wil nemen. ,,Er gebeurt natuurlijk best wat als je op televisie komt. Ik train pubers, dat kan best gevoelig liggen. Dus nee, voorlopig nog maar even niet naar een talentenjacht op tv.”