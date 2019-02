Melenhorst: ‘Publiek variant voor Grote Markt Raalte laten kiezen’

Wat vroeger in het fietsenhok gebeurde, explodeert nu online

7:23 Op verscheidene scholen in de regio ging onlangs een pornografische foto van een kind rond in een WhatsAppgroep van leerlingen. En wat te denken van een inmiddels geschorste docent die porno keek in de klas, terwijl leerlingen konden meekijken? Ook dat incident werd snel gedeeld. Het is niet alleen porno, maar ook geweld en andere narigheid op smartphones die een bron van onrust vormen op scholen en onder ouders. Hoe gaan we ermee om?