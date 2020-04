Met online kaartverkoop, tijdsloten en andere ideeën moet speelparadijs De Flierefluiter in Raalte open kunnen

Het bloed kruipt waar het niet gaan kan voor Erwin Pronk. De eigenaar had afgelopen weekend voor het eerst in weken weer klanten over de vloer bij zijn speciaal ingerichte ‘soft ijs drive-thru'. Het kriebelde, maar volledig openen mag niet. Toch heeft Pronk vergaande ideeën over hoe, in aangepaste vorm de speelparadijzen in Nederland weer open kunnen.