Midas Dekkers: ‘Een boer mag 50.000 kippen mishandelen, maar heb je seks met één kip dan is de wereld te klein’

Geld opnemen in Dorpshuus Heino is verleden tijd, geldauto­maat buiten blijft: ,,Voor ouderen is dit geen goede zaak”

22 september Geldautomaten verdwijnen in rap tempo uit het straatbeeld. In Heino is de geldautomaat binnen in het Dorpshuus niet meer te gebruiken. En dat gaat ook niet meer gebeuren. De automaat buiten wordt een Geldmaat. Niet iedereen is blij met het verdwijnen van de ‘veilige optie’ om binnen te pinnen.