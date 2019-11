‘Middeleeuwse toestanden’ met arbeidsmigranten op vakantiepark in Heino: SP wil opheldering minister

SP-kamerlid Jasper van Dijk heeft Kamervragen ingediend over de omstandigheden waarin arbeidsmigranten moeten leven op park Old Heino in Heino. Die omstandigheden zijn volgens Van Dijk ‘feodaal en middeleeuws’.

Van Dijk wil dat minister Wouter Koolmees van sociale zaken en werkgelegenheid ingrijpt. ,,In het specifieke geval van Heino moet de minister onmiddellijk tot actie overgaan. De arbeidsinspectie en ook de gemeente Raalte dienen zo snel mogelijk iets te doen aan de misstanden op Old Heino.’’

‘Erbarmelijke’ omstandigheden

Vakbond FNV sloeg eerder deze week alarm over de leefomstandigheden voor arbeidsmigranten op Old Heino. Die zijn volgens de vakbond ‘erbarmelijk’. De migranten zitten volgens de FNV in te kleine kamers zonder privacy, betalen buitenproportioneel veel huur (100 euro per week), en moeten ‘om de haverklap’ controles ondergaan.

Bovendien mogen de migranten zich volgens de FNV van uitzendbureau Otto Work Force niet inschrijven bij de gemeente Raalte, waar het park onder valt. Daardoor kunnen ze onder andere niet naar de huisarts als ze iets mankeert en kunnen ze dus ook geen doorverwijzing krijgen naar het ziekenhuis.

‘Dubbele pet’ uitzendbureaus

SP’er Van Dijk vindt dat uitzendbureaus veel te veel macht hebben over arbeidsmigranten. ,,Uitzendbureaus dragen een dubbele pet. Ze zorgen voor werkverschaffing en huisvesting, waardoor arbeidsmigranten volledig aan hen zijn overgeleverd. Dat is feodaal en middeleeuws. Om 100 euro huur per week te vragen aan arbeidsmigranten, is ronduit schaamteloos. Net als het feit dat de bureaus arbeidsmigranten afraden om zich in te schrijven bij de gemeente. De minister moet uitzendbureaus verplichten om hun werknemers te laten inschrijven bij de gemeente.’’

De SP presenteert volgende week voorstellen om arbeidsmigratie te reguleren. Van Dijk: ,,Dat doen we samen met de ChristenUnie. We moeten beter zicht krijgen op de mensen die ons land binnen komen. En aan misstanden zoals in Heino moet paal en perk worden gesteld.’’

Burgemeester belooft snel gesprek

Een FNV-vertegenwoordiging presenteerde dinsdag samen met de migranten een zwartboek aan burgemeester Martijn Dadema van de gemeente Raalte. Die reageerde geschokt en beloofde snel in gesprek te gaan met de eigenaren van het park en Otto Work Force, dat de migranten heeft ondergebracht op Old Heino.