Miljoenen voor bedrijf in Raalte: maken zij hét medicijn tegen artrose dankzij lama’s?

Speeltuin aan vernieu­wing toe? Raalter raad zorgt voor potje om als buurt groene speel­plaats te creëren

Niet alleen de reparatie van een kapotte glijbaan, maar een compleet nieuwe speeltuin die groener, biodiverser en nieuwer is. Speeltuinen in de gemeente Raalte kunnen er vanaf komend jaar flink anders uit gaan zien. Buurten in Raalte mogen zelf ideeën indienen voor groenere speel- en ontmoetingslocaties. ,,Het is socialer, sportiever en duurzamer.’’

17 november