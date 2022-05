Miljoenen voor Sallandse platteland: nieuwe Europese subsidieronde moet geld maken met geld

Is Virtual Reality de Sallandse oplossing voor tekort aan studenten technisch personeel? ‘Helpt bij beroepskeu­ze’

Een innovatieve ontwikkeling in de Sallandse technieksector. Platform Techniek Salland lanceert de VR-bedrijfservaring. Scholieren op middelbare scholen in de regio wanen zich toeschouwer bij vijftien Sallandse technische bedrijven, die de scholier op een interactieve manier meenemen op de werkvloer, gefilmd in 360 graden. ,,We kunnen ervaringen meegeven vanuit de bedrijven, zonder dat jongeren daar direct school voor uit moeten.’’

13 januari