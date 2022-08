Miljoenenverbouwing gemeentehuis Raalte krijgt gestalte, maar er zijn nog geen nieuwe huurders

Intimida­ties, zorgen en warme reacties: komst vluchtelin­gen in Heeten is het gesprek van de dag

De komst van zo’n honderd vluchtelingen in de sporthal in Heeten houdt de gemoederen bezig in het dorp. Op sociale media en tijdens een inwonersavond werden al zorgen uitgesproken. Nu blijkt ook dat betrokkenen van Sporthal Heeten zijn geïntimideerd, omdat ze de hal ter beschikking stellen. Maar lang niet iedereen in Heeten is negatief. ,,De zorgen vooraf zijn begrijpelijk. Je maakt zoiets niet vaak mee in het dorp. Het is wellicht gewoon koudwatervrees.’’

4 augustus