Minder deelnemers Stöppelhaene door late vakantie

De Ridder verhuist van Lowlands naar Heino

22 augustus Drie dagen stond het beeld De Ridder op Lowlands, sinds dinsdag heeft de sculptuur van de beeldhouwer Tom Claassen een plaats gekregen in de beeldentuin bij het kasteel Het Nijenhuis in Heino. Met een grote hijskraan is het tien meter hoge gevaarte opgebouwd.