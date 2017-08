Minder Sallanders in de WW

Het aantal Sallanders dat is aangewezen op een WW-uitkering is in een jaar tijd flink gedaald. Dat blijkt uit de Nieuwsflits Arbeidsmarkt van uitkeringsinstantie UWV voor Overijssel en Gelderland-Noord.

In juli 2016 waren in de gemeente Raalte meer dan duizend mensen werkloos, om precies te zijn 1.012. De afgelopen maand was dat aantal gezakt naar 772, een daling van 240. Dat is 23,7 procent minder dan vorig jaar. In Raalte zit nu 3,9 procent van de beroepsbevolking zonder werk, het overgrote deel (492 werklozen) is vijftig jaar of ouder.

In de gemeente Olst-Wijhe daalde het aantal werklozen van 416 in juli 2016 naar 369 in de vorige maand. Dat is een daling van 11,3 procent. Ook in deze gemeente is nu 3,9 procent van de beroepsbevolking werkloos, meer dan de helft (205 werklozen) is ook hier vijftigplusser.

In de gemeente Dalfsen daalde de werkloosheid met 22,1 procent naar 546. In Hellendoorn nam het aantal werklozen met maar liefst 27 procent af. Daar hebben nu 714 mensen een WW-uitkering. In de gemeente Zwolle bedroeg de daling 18,3 procent, in Deventer 15,3.