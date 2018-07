Minister Schouten op bezoek bij melkveehouder in Heeten

Vier Overijssel­se campings in top 10 van Zoover

16 juli Overijsselse campings zijn top, aldus reviewplatform Zoover. In de top 10 van best beoordeelde campings in Nederland komen vier campings uit deze provincie voor. Opvallend genoeg zit daar geen enkele uit Ommen of Hardenberg voor, wél De Huttert in Luttenberg.