Minister Slob praat bij Carmel College over praktijkonderwijs

Jill behaalt zilver op NK junioren in Apeldoorn

21 januari Jill Kleinlugtenbelt van de Raalter Atletiek Vereniging Salland heeft bij het verspringen een zilveren medaille veroverd op het Nederlands kampioenschap voor C- en D-junioren in Apeldoorn. In haar zesde en laatste sprong overbrugde de D2-junior 4,60 meter.